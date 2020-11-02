На всех выборах в Грузии за последние годы партия экс-президента Михаила Саакашвили всегда занимала второе место с результатом 22-25%. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

По его словам, до 30% активных избирателей страны считают, что Саакашвили на посту президента добился многого.

«Популярна не личность Саакашвили, а его взгляды. Не надо путать его успехи и достижения с тем, что люди не хотят повторения того, что уже было. То есть никто не хочет возвращения ни Эдуарда Шеварднадзе, ни Звияда Гомсахурдии, ни Михаила Саакашвили. Нам нужны новые лица», — рассказал эксперт.

Арчил Сихарулидзе добавил, что в правящей партии «Грузинская мечта» тоже нет новых лиц. Но до тех пор, пока будет выбор межу Саакашвили и «Грузинской мечтой» большинство будет голосовать за «Грузинскую мечту».

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В воскресенье, 2 ноября, в Грузии прошли выборы в парламент страны.

Правящая партия «Грузинская мечта» получает 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%. Кроме того, в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.

Лидеры оппозиционных партий объявили итоги выборов сфальсифицированными и призвали своих сторонников выйти на улицу с массовыми протестами.