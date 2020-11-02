Врач-педиатр Евгений Комаровский, получивший широкую известность среди украинцев во время пандемии коронавируса, дал новую рекомендацию: как действовать, если ребенок температурит во сне. Совет медик опубликовал у себя в Instagram 2 ноября

Комаровский: Тесты на коронавирус превратились в удачную бизнес-модель © Facebook, Евгений Комаровский

«Однозначно стоит. Вот в этом случае точно надо будить, поить, давать жаропонижающее. Потому что главная проблема высокой температуры как раз в том, что ребенок теряет огромное количество жидкости. И сплошь и рядом вы просыпаетесь от того, что у ребенка судороги, и едете в больницу», — ответил Комаровский.

Правда, врач уточнил, что будить малыша стоит только в том случае, если температура 38 градусов Цельсия и выше. Кроме того, по словам медика, важно, чтобы помещение, где спит ребенок хорошо проветривать, а самого больного нужно обильно поить, иначе температура будет только расти.