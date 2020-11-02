Одна из подписчиц известного педиатра задала ему вопрос: стоит ли будить заболевшего ребенка, чтобы сбить температуру.
«Однозначно стоит. Вот в этом случае точно надо будить, поить, давать жаропонижающее. Потому что главная проблема высокой температуры как раз в том, что ребенок теряет огромное количество жидкости. И сплошь и рядом вы просыпаетесь от того, что у ребенка судороги, и едете в больницу», — ответил Комаровский.
Правда, врач уточнил, что будить малыша стоит только в том случае, если температура 38 градусов Цельсия и выше. Кроме того, по словам медика, важно, чтобы помещение, где спит ребенок хорошо проветривать, а самого больного нужно обильно поить, иначе температура будет только расти.
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Вопрос: Вот уже с год мучаюсь вопросом: стоит ли будить заболевшего ребенка, если я чувствую, что у него поднимается температура? Или оставить его, ведь он так сладко спит, вроде его ничего не беспокоит… А разбудишь, начнется плач, капризы… ⠀ Ответ: Однозначно стоит. Вот в этом случае точно надо будить, поить, давать жаропонижающее. Потому что главная проблема высокой температуры как раз в том, что ребенок теряет огромное количество жидкости. Когда он не пьет, а температура высокая, тогда наступает обезвоживание. И сплошь и рядом вы просыпаетесь от того, что у ребенка судороги, и едете в больницу. ⠀ Первое. Можно мирно спать, если температура до 38 градусов, но если растет, то нужно будить и поить, давать жаропонижающее. Второе. Я много раз говорил, что к ночи с больным ребенком нужно готовиться. Очень важно, в каких условиях ребенок спит. Если в комнате прохладно и влажно, если ребенок много пил и у него нормальное мочеиспускание, то можно и не будить, но если в доме тепло и сухо, если ребенок мало пьет, а жар у него растет, то вы проснетесь с температурой 40 и поедете в больницу. Поэтому еще раз прошу и настаиваю: будить, поить, приводить в порядок комнату. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #родительство #дети #температура #сон