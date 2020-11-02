Украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки, подписчики тут же заговорили о предстоящей свадьбе. Поводом для обсуждения послужило новое фото артистки в Instagram, опубликованное 1 ноября

«Пусть сегодня будет хороший, добрый вечер!», — пожелала подписчикам певица.

Одна корона на двоих: Поклонников позабавило фото Пугачевой и Галкина © maxgalkinru

«Обручальное кольцо???», «Раньше у нее его не было», «Очень похоже», «Многие носят кольцо на безымянном пальце правой руки просто так. Но звезды обычно для того, чтобы подогреть слухи. Поэтому кто знает», — обсудили кольцо подписчики.

Ани Лорак неоднократно приписывали роман с певцом Сергеем Лазаревым. Однако за кого могла бы собраться певица замуж сейчас, пользователи пока не предположили.