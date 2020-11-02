«Пусть сегодня будет хороший, добрый вечер!», — пожелала подписчикам певица.
Так она прокомментировала новый снимок, который выложила в сети. На первый взгляд, на нем нет ничего примечательного, но поклонники внимательно рассмотрели звезду.
«Обручальное кольцо???», «Раньше у нее его не было», «Очень похоже», «Многие носят кольцо на безымянном пальце правой руки просто так. Но звезды обычно для того, чтобы подогреть слухи. Поэтому кто знает», — обсудили кольцо подписчики.
Ани Лорак неоднократно приписывали роман с певцом Сергеем Лазаревым. Однако за кого могла бы собраться певица замуж сейчас, пользователи пока не предположили.