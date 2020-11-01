Экс-чемпион в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в профессионалах Александр Усик в непростом бою одолел британца Дерека Чисору, одержав вторую победу в тяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг).
«Зеленский все же поздравил Усика с победой. Уже ближе к вечеру. В твиттере — чтобы нацики не заметили. Ну хоть так», — пишут журналисты.
Зеленский назвал победу Усика «крутой» и заверил, что Украина гордится таким спортсменом.
Ранее звезды украинского бокса Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу скандального сайта «Миротворец» после своих слов о том, что не питают ненависти к россиянам.