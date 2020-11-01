Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter поздравил украинского боксера Александра Усика с очередной победой на профессиональном ринге. Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images

«Зеленский все же поздравил Усика с победой. Уже ближе к вечеру. В твиттере — чтобы нацики не заметили. Ну хоть так», — пишут журналисты.

Зеленский назвал победу Усика «крутой» и заверил, что Украина гордится таким спортсменом.

Ранее звезды украинского бокса Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу скандального сайта «Миротворец» после своих слов о том, что не питают ненависти к россиянам.