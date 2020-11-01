В воскресенье в центре белорусской столицы проходит несанкционированная акция «Дзяды» («Предки»). Акцию приурочили к дню поминовения предков, который отмечается 2 ноября.
Сторонники оппозиции намеревались пройти от центра Минска к урочищу Куропаты на окраине города, где похоронены жертвы сталинских репрессий.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента, а некоторые признали главой государства Тихановскую.