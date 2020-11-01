Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что, когда на Украине закончатся койко-места, предназначенные для больных коронавирусом, лечить будут не всех, пишет Telegram-канал Украина.ру 1 ноября

«Медики станут решать, кого лечить, а кого нет» — цитирует канал Степанова.

Журналисты с иронией отмечают, что это «отличный ход, и, главное, какой простой и логичный».

«Между прочим, если зараза будет распространяться с нынешними темпами, койки закончатся уже очень скоро. Об этом министр тоже вполне честно сообщил публике», — говорится в сообщении.

Зимой ожидается усиление пандемии коронавируса. Как с инфекцией борются на Востоке и на Западе © REUTERS, Bing Guan

Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.