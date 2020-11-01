«Медики станут решать, кого лечить, а кого нет» — цитирует канал Степанова.
Журналисты с иронией отмечают, что это «отличный ход, и, главное, какой простой и логичный».
«Между прочим, если зараза будет распространяться с нынешними темпами, койки закончатся уже очень скоро. Об этом министр тоже вполне честно сообщил публике», — говорится в сообщении.
К 30 октября Украине впервые число больных COVID-19 за сутки превысило 8 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны страны. Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 378 729 человек, 155 026 (+3394) — выздоровели, 7041 (+173) — скончались. Число умерших за сутки также стало новым антирекордом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.