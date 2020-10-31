В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев сказал, в случае прихода к власти бывший вице-президент США Джо Байден будет активно сотрудничать с Украиной, а это не очень приятная для Москвы новость

По словам эксперта, приоритет кандидата в президенты от демократов — налаживание отношений с Европой, и Украина будет очень важна.

«Это страна, развернувшаяся в сторону Евроатлантики, сделавшая идеологический выбор, поэтому сбрасывать Украину не сможет, а идеология для него будет важна, поскольку нужно будет выстраивать трансатлантические связи — сделать Германию и Францию более лояльными Вашингтону», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев. «Я разговариваю с Порошенко чаще, чем с женой». Украина — дар и проклятие Джо Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Нынешний президент США Дональд Трамп, как и обещал в предвыборный период 2016 года, сосредоточился на внутренних проблемах страны, но при этом отношения с зарубежными союзниками сильно испортились, в частности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель американский лидер разругался из-за её отказа остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

«В этом плане это будет очень тяжёлое время для России. Может быть, нам удастся выстроить отношения на каких-то приемлемых взаимных условиях, но поначалу будет трудно. Будет попытка показать, что всё постсоветское пространство желало бы присоединиться к Западу», — продолжил Межуев.

В начале 2000-х годов украинские власти взяли курс на вестернизацию и разрывали связи с Россией. Во время майдана американское руководство открыто поддерживало протестующих. В интервью телеканалу CNN 1 февраля 2015 года президент США Барак Обама с гордостью заявил: «Мы выступили посредником в переходе власти на Украине». Более того, как признала Виктория Нуланд, занимавшая должность заместителя госсекретаря по странам Европы и Евразии, с 1991 года Вашингтон вложил в Украину около $5 млрд, чтобы поддержать «устремления украинского народа, желающего иметь сильное, демократическое правительство, которое представляет его интересы».