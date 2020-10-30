Владимир Груздев родился в 1988 году в городе Мозырь Гомельской области Республики Беларусь.
С 2006 по 2011 год учился в Международном институте трудовых и социальных отношений (МИТСО) Федерации профсоюзов Беларуси.
По образованию юрист, специализация — защита прав интеллектуальной собственности.
Имел опыт сотрудничества с соответствующей Ассоциацией в Белоруссии, долгое время взаимодействовал с транснациональной IT-корпорацией в Белоруссии.
Затем работал над продвижением IT-услуг на рынках стран СНГ, за исключением России.
Сейчас занимается развитием направления в IT-компании в России.
В 2011 году вступил в Белорусский славянский комитет.
В 2013 году стал членом президиума, в 2015-м — заместителем председателя, в 2017 году был избран генеральным секретарём Международного славянского совета.
Сейчас является членом президиума оргкомитета по созданию партии "Союз".