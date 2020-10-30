Юрист в сфере IT-услуг, член президиума оргкомитета партии «Союз»

Владимир Груздев родился в 1988 году в городе Мозырь Гомельской области Республики Беларусь.

С 2006 по 2011 год учился в Международном институте трудовых и социальных отношений (МИТСО) Федерации профсоюзов Беларуси.

По образованию юрист, специализация — защита прав интеллектуальной собственности.

Имел опыт сотрудничества с соответствующей Ассоциацией в Белоруссии, долгое время взаимодействовал с транснациональной IT-корпорацией в Белоруссии.

Затем работал над продвижением IT-услуг на рынках стран СНГ, за исключением России.

Не будет протестов - не будет и диалога. Владимир Груздев о ситуации в Белоруссии и Лукашенко © vk.com, Груздзеў Уладзімір

В 2011 году вступил в Белорусский славянский комитет.

В 2013 году стал членом президиума, в 2015-м — заместителем председателя, в 2017 году был избран генеральным секретарём Международного славянского совета.

Сейчас является членом президиума оргкомитета по созданию партии "Союз".