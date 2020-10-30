Перед тем, как внести в Верховную Раду законопроект о роспуске Конституционного суда, у президента Украины Владимира Зеленского состоялся разговор с главой КС Александром Тупицким. Об этом в пятницу, 30 октября, «РБК-Украина» сообщила глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель

Президент обсуждал с Тупицким решение суда об отмене е-деклараций и закрытии реестра.

«Президент уже разговаривал с председателем Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким», — сказала Мендель.

Поиски виновных среди непричастных. Что происходит вокруг КС Украины © inshaua.com

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который прекратит полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Решение главы государства стало ответом отмену Конституционным судом антикоррупционных норм в законодательстве, в том числе признал неконституционными некоторые положения закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Ряд оппозиционных партий заявили, что решение Конституционного суда может нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.