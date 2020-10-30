Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш сравнила Украину с лоскутным одеялом, которое «трещит по швам». Об этом она на днях сказала в эфире телеканала «112 Украина»

Центр проиграл регионам. Что будет со «Слугой народа» после выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк словам, успех местных партий указывает на отсутствие на Украине партии государственного масштаба. В таких условиях, считает Лукаш, продолжится феодализация Украины.

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — сказала экс-министр.

Лукаш также отметила, что жители регионов, тяжело пережившие экономические последствия карантина, полагаются не на центральную власть, а на местных лидеров.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.