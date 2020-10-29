По его словам, эта цель вполне достигнута. Тем не менее скромность этой цели говорит об огромных проблемах в оппозиционном движении, потому что наверняка среди простых участников оппозиционных митингов было немало тех, кто всерьез воспринял эту угрозу о всеобщей забастовке.
Сейчас увидев, что ее организовать не удалось, белорусы почувствовали, до чего слабы позиции оппозиционного движения.
«Так что это очень спорная инициатива, которая с одной стороны достигла ближайшей цели как активизация протестов и информационный повод для разговоров о противостоянии. В тоже время в жертву этому принесла демонстрацию слабости белорусской оппозиции. Я не уверен, что само это решение для оппозиционного движения было разумным. Может быть, для них это серьезная политическая ошибка», — рассказал Олег Неменский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие, и все политзаключенные были освобождены.
В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.