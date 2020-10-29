Так называемый ультиматум Светланы Тихановской и соответствующий скандал, очевидно, были рассчитаны на то, чтобы оживить впавшее в уныние протестное движение, создать новый информационный повод, чтобы СМИ вновь активно заговорили о деятельности оппозиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сейчас увидев, что ее организовать не удалось, белорусы почувствовали, до чего слабы позиции оппозиционного движения.

«Так что это очень спорная инициатива, которая с одной стороны достигла ближайшей цели как активизация протестов и информационный повод для разговоров о противостоянии. В тоже время в жертву этому принесла демонстрацию слабости белорусской оппозиции. Я не уверен, что само это решение для оппозиционного движения было разумным. Может быть, для них это серьезная политическая ошибка», — рассказал Олег Неменский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В минувшее воскресенье истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие, и все политзаключенные были освобождены.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с 26 октября, однако крупнейшие предприятия Белоруссии продолжают работу.