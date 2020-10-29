Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди, 28 октября опубликовала в своем Instagram видео, где она позирует в красном нижнем белье

Бюстгальтер и бусы: сорокалетняя дочь Ющенко показала тело © Facebook, Vitalina Yushchenko

Она добавила, что многие девушки сейчас «настолько фотошопят свои фотографии, что в реале это совершенно другой человек».

«Для чего они это делают? Да чтобы нравиться другим — это люди с большими комплексами. Будьте настоящими, а самое главное — с позитивом в душе!», — призвала украинка.

Пользователи в комментариях к посту расхвалили Кузнецову.

«WOW», «Фигура шикарная», «Потрясающая», «Вы действительно выглядите очень круто, настоящий пример женской красоты», — написали они.