«Я настоящая! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 сантиметров, а самое важное для размера это ещё и обхват под грудью! Он у меня 89 сантиметров, итак разница 47 сантиметров, и это, ребята, больше 15 размера. Есть много женщин, которые имеют большую грудь, но и в придачу очень большие остальные части тела (спину, живот), а размер груди — это пропорции в объёмах груди и под грудью! Я из тех девушек которые могут выставить видео в полный рост и не стесняюсь своего тела», — написала Кузнецова.
Она добавила, что многие девушки сейчас «настолько фотошопят свои фотографии, что в реале это совершенно другой человек».
«Для чего они это делают? Да чтобы нравиться другим — это люди с большими комплексами. Будьте настоящими, а самое главное — с позитивом в душе!», — призвала украинка.
Пользователи в комментариях к посту расхвалили Кузнецову.
«WOW», «Фигура шикарная», «Потрясающая», «Вы действительно выглядите очень круто, настоящий пример женской красоты», — написали они.
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Я настоящая!!! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см., а самое важное для размера это ещё и обхват под грудью!) Он у меня 89см и так разница 47 сантиметров и это ребята БОЛЬШЕ 15 размера) есть много женщин которые имеют большую грудь но и в придачу очень большие остальные части тела(спину, живот), а размер груди-это пропорции в объёмах груди и под грудью! Я из тех девушек которые могут выставить видео в полный рост и не стесняюсь своего тела! К чему я это все пишу))) Есть девушки которые настолько фотошопят свои фотографии что в реале это совершенно другой человек🤣🤔🤣 для чего они это делают? да чтобы нравиться другим-это люди с большими комплексами((Будьте настоящие, а самое главное с позитивом в душе! #мысливслух #любитесебя #будьнастоящим. @zvezdagramma моя резервная страница!.. #bodypositive #бодипозитив #большаягрудь #пышка #пушка #бельенабольшуюгрудь #белье #plussizemodel #plussize #modelplussize #ukrainegirl #plussizefashion #plussizefashioninukraine #plussizebeauties #effyourbeautystandards #plussizewomen #lingerie #lingeriemodel #lingerielife #thanks