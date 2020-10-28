Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разработать программу упрощенного приема белорусских студентов, которые будут отчислены из-за протестов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 28 октября

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, принимавшие участие в акциях протеста, будут отчислены из вузов.

«Лукашенко просто бесится от того, что на митинги против его тирании выходит все больше молодых людей. А может это его пора отправиться на улицу, а точнее на помойку истории? Диктатура закручивает гайки. Мы не можем остаться в стороне от этой ситуации», — написал Гончаренко.

Лукашенко большой и маленький. Как власть и оппозиция Белоруссии имитируют бурную деятельность © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.