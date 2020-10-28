Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что студенты, принимавшие участие в акциях протеста, будут отчислены из вузов.
«Лукашенко просто бесится от того, что на митинги против его тирании выходит все больше молодых людей. А может это его пора отправиться на улицу, а точнее на помойку истории? Диктатура закручивает гайки. Мы не можем остаться в стороне от этой ситуации», — написал Гончаренко.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.
Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.