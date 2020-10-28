Узбекистан стал самой модной среднеазиатской страной для инвестора, поскольку в республике сохраняются остатки советской экономики, которые можно приватизировать. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Ислам Каримов строил узбекскую модель именно как государственно-капиталистическую.

«А Мирзиёев, понимая, что подобное развитие ведет к тупику и кончится плохо, сразу же анонсировал именно экономические реформы. Там о либерализации режима мечтают только отдельные грантоеды, которые ни на что не влияют», — указал Грозин.

По его словам, уже сделаны значительные шаги в валютно-финансовой, налоговой и таможенной сферах, вступление Узбекистана в ЕАЭС пока в качестве наблюдателя служит первым шагом в направлении новых инвестиций, новых технологий и нового рынка, а также в республике запланирована масштабная приватизация.

И какие бы трудности не переживала узбекская экономика из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса, интерес крупных корпораций к республике никуда не исчез, и Ташкент сохраняет большой экономический потенциал, заключил собеседник издания.

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