Эксперт отметил, что в 90-е годы крупная собственность Узбекистана сохранилась в руках у государства, и Ислам Каримов строил узбекскую модель именно как государственно-капиталистическую.
«А Мирзиёев, понимая, что подобное развитие ведет к тупику и кончится плохо, сразу же анонсировал именно экономические реформы. Там о либерализации режима мечтают только отдельные грантоеды, которые ни на что не влияют», — указал Грозин.
По его словам, уже сделаны значительные шаги в валютно-финансовой, налоговой и таможенной сферах, вступление Узбекистана в ЕАЭС пока в качестве наблюдателя служит первым шагом в направлении новых инвестиций, новых технологий и нового рынка, а также в республике запланирована масштабная приватизация.
И какие бы трудности не переживала узбекская экономика из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса, интерес крупных корпораций к республике никуда не исчез, и Ташкент сохраняет большой экономический потенциал, заключил собеседник издания.
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