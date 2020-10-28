Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал отчислить участвующих в несанкционированных протестах студентов и отправить их «кого в армию, а кого на улицу».
«Безусловно, такие отчисления носят единичный характер. Основная масса студентов занимаются», — цитирует агентство Высоцкую.
Сообщается, что, по словам чиновницы, у ведомства нет точных сведений о количестве уже отчисленных за протесты студентов.
В Белоруссии с августа не утихают протесты против очередного избрания Лукашенко главой государства.
Согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент набрал более 80% голосов на выборах президента, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.