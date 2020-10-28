Коронавирус бьет антирекорды в мире
Коронавирус бьет антирекорды в мире
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Причем, по его словам, озвученная цифра в 15 тысяч инфицированных за сутки актуальна при равномерном распределении больных на территории страны. При этом для отдельных регионов она может быть ниже.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели больше 366 тысяч людей, почти 7 тысяч человек умерли.

Правительство продлило адаптивный карантин до 31 декабря. Этот режим дает возможность смягчать или ужесточать ограничения в каждой конкретной области, исходя из местной эпидемиологической ситуации.

 