Причем, по его словам, озвученная цифра в 15 тысяч инфицированных за сутки актуальна при равномерном распределении больных на территории страны. При этом для отдельных регионов она может быть ниже.
С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели больше 366 тысяч людей, почти 7 тысяч человек умерли.
Правительство продлило адаптивный карантин до 31 декабря. Этот режим дает возможность смягчать или ужесточать ограничения в каждой конкретной области, исходя из местной эпидемиологической ситуации.