Власти Украины рассмотрят возможность введения новых карантинных ограничений, если суточный прирост числа заболевших COVID-19 увеличится до 15 тысяч человек. Об этом 27 октября заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает «Интерфакс Украина»

Коронавирус бьет антирекорды в мире © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели больше 366 тысяч людей, почти 7 тысяч человек умерли.

Правительство продлило адаптивный карантин до 31 декабря. Этот режим дает возможность смягчать или ужесточать ограничения в каждой конкретной области, исходя из местной эпидемиологической ситуации.