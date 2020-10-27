Попытки вмешаться в технологический процесс на опасных производствах в Белоруссии будут пресекаться по закону, заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает Sputnik Беларусь 27 октября

«Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что если вещи такого рода будут происходить на опасных производствах, они будут пресекаться по закону.

Накануне очевидцы сообщили, что у предприятия «Гродно Азот» собрались бастующие сотрудники и поддерживающие их горожане. Вскоре на место приехали силовики и задержали несколько человек.

В Белоруссии власть и оппозиция напряженно готовятся к очередному витку противостояния © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская объявила действующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.

По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.