«Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы», — сказал премьер.
Он подчеркнул, что если вещи такого рода будут происходить на опасных производствах, они будут пресекаться по закону.
Накануне очевидцы сообщили, что у предприятия «Гродно Азот» собрались бастующие сотрудники и поддерживающие их горожане. Вскоре на место приехали силовики и задержали несколько человек.
Ранее глава Координационного совета Светлана Тихановская объявила действующему главе государства Александру Лукашенко ультиматум, в котором потребовала от него сложить полномочия, иначе 26 октября вся страна выйдет на забастовку.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.
По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Тихановская 10%.
Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.