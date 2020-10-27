«Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», — сказал Лукашенко во время совещания, видеофрагмент которого был опубликован каналом.
То же самое президент предложил делать с поддерживающими протесты преподавателями и бастующими рабочими.
Глава государства также призвал чиновников не «уговаривать» людей, так как считает это бесполезным.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, тогда оппозиция выступила против результатов президентских выборов, считая их подтасованными.
По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.
Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.