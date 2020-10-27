Студенты, принимающие участие в несогласованных протестных акциях, должны быть отчислены из вузов. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул Первого» 27 октября

«Студенты. Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил — кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза», — сказал Лукашенко во время совещания, видеофрагмент которого был опубликован каналом.

То же самое президент предложил делать с поддерживающими протесты преподавателями и бастующими рабочими.

Глава государства также призвал чиновников не «уговаривать» людей, так как считает это бесполезным.

В Белоруссии власть и оппозиция напряженно готовятся к очередному витку противостояния © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его оппонент Светлана Тихановская 10%.

Через несколько дней после выборов лидер оппозиции уехала в Литву, ссылаясь на то, что находиться в Белоруссии небезопасно. Там Тихановская находится по сей день.