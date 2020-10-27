Урегулирование кризиса вокруг Нагорного Карабаха возможно только в случае, если армянская сторона примет базовые принципы. Об этом 27 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1

Алиев выступил против вмешательства третьих стран в Карабахский конфликт © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что в последний год переговоры по поводу Карабаха почти не велись, и Армения пошла на провокации с целью обвинить Азербайджан в разжигании конфликта.

«Мы им ответили так, что они об этом сейчас жалеют», — добавил Алиев.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Накануне в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность между Азербайджаном и Арменией была достигнута при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени, однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.