«Базовые принципы предполагают возврат Азербайджану семи районов, расположенных вокруг Нагорно-Карабахской автономной области, и возврат азербайджанских беженцев на территорию Нагорного Карабаха, в том числе в древний азербайджанский город Шуша», — сказал Алиев.
Он также отметил, что в последний год переговоры по поводу Карабаха почти не велись, и Армения пошла на провокации с целью обвинить Азербайджан в разжигании конфликта.
«Мы им ответили так, что они об этом сейчас жалеют», — добавил Алиев.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.
Накануне в Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность между Азербайджаном и Арменией была достигнута при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени, однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.