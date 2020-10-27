В частности, речь идет о резолюции Генассамблеи ООН под названием «Совместные направления действия и ориентированный на будущее диалог, направленный на свободный от ядерного оружия мир».
«По мнению собеседников, принятие этой резолюции станет еще одним шагом на пути укрепления усилий международного сообщества в вопросе нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения, а также контроля над средствами массового уничтожения», — говорится в сообщении.
Боднар и Кура договорились продолжить практику проведения украинско-японских консультаций в сфере противодействия киберугрозам, а также укреплять взаимодействие в оборонной сфере и сфере безопасности.