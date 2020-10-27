Замглавы МИД Украины Василий Боднар обсудил с послом Японии на Украине Такаши Кура необходимость подписания резолюции, которая может укрепить усилия в вопросе нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения. Об этом 27 октября сообщает МИД Украины на своем сайте

Филарет освятит ядерные испытания на просроченных реакторах Ровенской АЭС © Facebook, Патріарх Філарет

«По мнению собеседников, принятие этой резолюции станет еще одним шагом на пути укрепления усилий международного сообщества в вопросе нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения, а также контроля над средствами массового уничтожения», — говорится в сообщении.

Боднар и Кура договорились продолжить практику проведения украинско-японских консультаций в сфере противодействия киберугрозам, а также укреплять взаимодействие в оборонной сфере и сфере безопасности.