Вице-премьер Украины Алексей Резников 26 октября в эфире телеканала «Украина 24» назвал отказ от Минских соглашений самоубийством

Резников рассказал, когда Украина возобновит поставки воды в Крым © скриншот LBTV | скриншот LBTV | Перейти в фотобанк

«Нет никакой проблемы на уровне лидеров "нормандского формата" пересмотреть "Минск" и честно сказать: здесь он работает, здесь он может сработать, здесь он никогда не сработает», — сказал Резников.

По словам вице-премьера, президент страны Владимир Зеленский не может публично отказаться от этих соглашений, потому что это политико-дипломатические договоренности четырех стран — Германии, Франции, Украины и России.

Последняя встреча внешнеполитических советников глав государств и правительств «нормандского формата» прошла в Берлине 11 сентября. Как заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, украинская делегация не прояснила сроки проекта поправок в Конституцию по децентрализации. При этом Москва требует сделать это в ближайшее время. По словам Козака, говорить о саммите «нормандской четверки» пока «очень, очень рано».