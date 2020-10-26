Чем дальше от Ташкента, рассказывает эксперт, тем сложнее найти молодого человека, с которым можно было бы говорить по-русски.
«Для людей, которые жили в советское время, нынешняя ситуация смотрится диковато. Но это характерно для всей Центральной Азии. Такая же ситуация наблюдается и в Таджикистане, где русский язык тоже преподается постольку поскольку», — говорит Грозин.
Он уточняет, что большая часть трудовых мигрантов в России — именно выходцы из Узбекистана, их примерно 2 миллиона, поэтому узбекам волей-неволей приходится учить русский язык. Еще часть жителей страны получают образование в российских вузах, что тоже предполагает знание русского.
Поскольку в государственных учебных заведениях русский не преподают, то на помощь жителям республики приходят частные школы, в обилии предлагающие программы и курсы.
Правда большинство жителей республики и родным узбекским владеют не мастерски. Большинство уроженцев провинции, рассказывает Грозин, говорит на «узбекским пиджине», то есть максимально упрощенной версии языка.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране». Также глава республики инициировал деятельность специальной рабочей группы по переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице.
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