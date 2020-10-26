Русский язык в средних школах Узбекистана не преподается, это привело к тому, что все больше молодежи в глубинке его не понимают, но многим узбекам все равно приходится учить русский, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Чем дальше от Ташкента, рассказывает эксперт, тем сложнее найти молодого человека, с которым можно было бы говорить по-русски.

«Для людей, которые жили в советское время, нынешняя ситуация смотрится диковато. Но это характерно для всей Центральной Азии. Такая же ситуация наблюдается и в Таджикистане, где русский язык тоже преподается постольку поскольку», — говорит Грозин.

Он уточняет, что большая часть трудовых мигрантов в России — именно выходцы из Узбекистана, их примерно 2 миллиона, поэтому узбекам волей-неволей приходится учить русский язык. Еще часть жителей страны получают образование в российских вузах, что тоже предполагает знание русского.

Поскольку в государственных учебных заведениях русский не преподают, то на помощь жителям республики приходят частные школы, в обилии предлагающие программы и курсы.

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию языковой политики в стране». Также глава республики инициировал деятельность специальной рабочей группы по переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице.

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