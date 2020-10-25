На Орловской улице в Минске были слышны взрывы светошумовых гранат, где ранее многотысячная колонна протестующих подошла вплотную к кордону силовиков. Об этом 25 октября сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего

Андрей Суздальцев: Белорусские протесты уходят в подполье © Владимир Трефилов Александра Лукашенко. Помимо личного состава правоохранителей, здесь также находится спецтехника: армейские грузовики, водометы и заградительные автомобили «Рубеж». Силовики встретили протестующих с щитами и в полной амуниции.

«Произошла череда громких взрывов, были яркие вспышки. Похоже, что силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. Всего около 10 взрывов. Люди бросились врассыпную», — сказано в сообщении.

В свою очередь в ГУВД Минского горисполкома уточнили, что правоохранители применили спецсредства на улице Орловской в Минске для «пресечения противоправных действий протестующих».

По сведениям правоохранителей, протестующие отошли по улице назад и находятся в районе здания РУВД. До этого демонстранты были в районе Дворца Независимости — резиденции президента Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.