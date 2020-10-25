Результаты теста на коронавирусную инфекцию мэра Киева Виталия Кличко оказались положительными. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Facebook

Местные выборы на Украине: как изменится страна

«Работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный. Чувствую себя хорошо. Но должен пойти на самоизоляцию. Работать из дома», — написал Кличко.

Действующий мэр Виталий Кличко является наиболее вероятным претендентом на пост городского головы на местных выборах. За него уже в первом туре могут отдать голоса 43% избирателей.

Кроме него, за мэрское кресло борются бывший комик и волонтер Сергей Притула и депутат парламента от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Избирательные участки на Украине открылись утром 25 октября. Итоги выборов станут известны 6 ноября.