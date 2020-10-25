Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре попросил президента Александра Лукашенко позволить политтехнологу Виталию Шклярову покинуть Белоруссию. Об этом 25 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа

В Белоруссии решили судьбу политтехнолога Собчак © пресс-служба НАБУ Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. Ему предъявили обвинение в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Шкляров покинул СИЗО 19 октября. Его отпустили под под личное поручительство политолога Юрия Воскресенского, который вышел на свободу 11 октября.

«Мы можем подтвердить, что госсекретарь Помпео звонил сегодня. Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии», — цитирует собеседника агентство.

Шкляров позиционирует себя как «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова».