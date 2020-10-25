Премьер-министр Армении Никол Пашинян в растерянности и вместо принятия решений, которые могут остановить наступление Азербайджана в Карабахе, занимается популизмом, сказал политолог Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру 23 октября

Пашинян ранее сказал, что у конфликта в Нагорном Карабахе сейчас нет дипломатического решения и призвал армян взять оружие в руки и стоять на защите своей родины.

«Это означает, что господин Пашинян не знает, что ему делать, это означает, что господин Пашинян немножко запутался и это означает, что господин Пашинян включает опять свою любимую риторику, свой популизм вместо какого-то реального принятия решений», — сказал эксперт.

Геворг Мирзаян: Если азербайджанцы захватят Карабах, то армян ждет геноцид © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, должна быть проведена «нормальная мобилизация, по-настоящему, по-взрослому мобилизация».

В качестве еще одной из мер, к которым может прибегнуть Пашинян, политолог назвал угрозу нанести удары по стратегическим объектам Азербайджана, «в том числе по Мингечаурской ГЭС, что погрузит значительную часть Азербайджана на дно моря».

«Должна быть угроза неприемлемого ущерба в случае продолжения боевых действий. Должна быть, в конце-концов, угроза вступить в войну по-настоящему», — заявил Мирзаян.

По его словам, «сейчас на кону стоит не принадлежность Карабаха, а кто будет доминировать на Кавказе».

Это не война за Карабах, это война Турции за господство на Кавказе, и если Армения эту войну проиграет, ничего хорошего в этом плане армян не ждет ни на Кавказе, ни где-либо еще, заключил эксперт.

С его интервью можно ознакомиться здесь.