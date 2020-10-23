Возвращение контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом приведет к самым печальным последствиям для армянского населения региона, рассказал доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в интервью Украина.ру

- Геворг, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Nikkei сказал, что армянскому населению Карабаха может быть предоставлена культурная автономия после того, как Баку установит свой контроль над регионом. Как вы считаете, действительно ли это может обеспечить безопасность и равные права для армян в составе Азербайджана?

— Да нет конечно! Ильхам Алиев может говорить все, что угодно. Если азербайджанцы захватят Карабах, то армян не ждет ничего, кроме геноцида. И здесь дело даже не в Алиеве, который даст такое указание — вырезать, убить, изгнать армян.

Это общество, в котором несколько поколений воспитывалась дикая армянофобия, в котором поколениями воспитывалась идея, что армянин — не человек, его нужно убивать.

Это общество, в котором человек, который убил спящего армянина топором, зарубил его и пошел искать другого армянина, но его остановили вовремя — этот человек был выкуплен из венгерской тюрьмы, ему дали деньги, ему дали за этот «большой подвиг» квартиру, ему дали повышение в звании.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas Равиле Сафарове.

Поэтому ни один армянин не поверит в эти слова Алиева и армяне, по крайней мере, карабахские, будут драться до конца.

Они понимают, что если Азербайджан не дай бог захватит эти земли, то их ждет только геноцид или изгнание с их земель. Сосуществовать с азербайджанцами они, конечно, не смогут.

- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что у конфликта в Нагорном Карабахе сейчас нет дипломатического решения и призвал армян взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. Что это, по-вашему, означает и к чему может привести?

— Это означает, что господин Пашинян не знает, что ему делать, это означает, что господин Пашинян немножко запутался и это означает, что господин Пашинян включает опять свою любимую риторику, свой популизм вместо какого-то реального принятия решений.

Какие еще там призывы к оружию, какие сказки про то, что люди должны собираться, выбирать себе командиров и идти воевать? Какой выбор командиров — это военная структура!

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS

Это должна быть угроза, что если в течение 24 часов в Азербайджане не останавливают наступление, то Армения наносит удары по стратегическим объектам Азербайджана.

В том числе по Мингечаурской ГЭС, что погрузит значительную часть Азербайджана на дно моря.

Должна быть угроза неприемлемого ущерба в случае продолжения боевых действий. Должна быть, в конце-концов, угроза вступить в войну по-настоящему.

Сейчас же на кону стоит не принадлежность Карабаха, а кто будет доминировать на Кавказе. Это не война за Карабах, это война Турции за господство на Кавказе.

И если Армения эту войну проиграет, ничего хорошего в этом плане армян не ждет. Ни на Кавказе, ни где-либо еще.

- Какое разрешение конфликта в Нагорном Карабахе устроит Россию? Россия и постсоветское пространство © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

— Россию устроит восстановление статус-кво.

Россию устроит ситуация, когда стороны прекратят стрелять, вернутся за стол переговоров и когда Турции будет нанесен серьезный удар, серьезный ущерб за то, что делает Анкара на Кавказе.

За все те провокации, которые устраивает турецкое руководство в этом регионе.

- Скажите, при каких условиях это возможно?

— Это все возможно при условии, что Российская Федерация наконец-то поймет, что если она и дальше будет молчать, то она потеряет не только Армению, но и уважение в мире.

Потому что если Российская Федерация и дальше будет молчать, все ее противники посчитают, что Россия слаба, и могут предпринять против нее различные действия.

И речь здесь не только о сильных противниках вроде Соединенных Штатов. Речь об Украине.

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По его мнению, это происходит потому, что на Украине возникло впечатление, что РФ может промолчать в случае возобновления боевых действий.

Что раз туркам можно убивать турецкими беспилотниками армянских союзников в Нагорном Карабахе, то, значит, и украинцам можно убивать турецкими беспилотниками и украинской артиллерией российских союзников в ДНР и ЛНР.

Это вообще очень опасное заблуждение, которое появляется у наших западных товарищей. Но оно появляется.

И чтобы оно не появлялось, чтобы все поняли, что это заблуждение, нужно срочно, немедленно, жестко и демонстративно, но при этом вежливо, как мы это умеем, дать урок Турции с тем, чтобы она прекратила вмешиваться в конфликт и разжигать его.

Потому что когда азербайджанский и армянский министры иностранных дел приезжают к Лаврову, десять часов ведут переговоры и после этого приходят к соглашению, а после этого Турция звонит Ильхаму Алиеву и требует от него соглашение отменить, и он его отменяет, потому что там Турция не была учтена в этом документе.

Когда он фактически плюет в лицо нашему министру иностранных дел, с которым это подписывалось, а затем Турция открыто, демонстративно, вообще ничего не боясь, говорит, что без нас вы ничего не решите, поэтому тоже включайте нас в переговорный процесс — вот за это хамство нужно жестко наказывать, иначе мы очень сильно пострадаем.