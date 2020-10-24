Заслуженный журналист Украины, руководитель пресс-службы донецкого ФК «Шахтер» (2005-2015), ответственный выпускающий издания Украина.ру

Руслан Леонидович Мармазов родился 11 декабря 1968 года в Донецке.

В 1993 году с отличием окончил исторический факультет Донецкого национального университета, получил специальность преподавателя истории.

В 1992-1994 годах преподавал историю в Донецком республиканском училище олимпийского резерва.

Работал в газете «Весть» (1994, 1996), редактором отдела газеты «Салон Дона и Баса» (1996), заместителем редактора, а затем редактором донецкого выпуска «Теленеделя» (1996-2000).

Главный редактор донецкого выпуска «Комсомольской правды» (2000-2005), параллельно — собкор «Комсомольской правды» и еженедельника «Футбол».

Работал на ответственных должностях в Донецкой облгосадминистрации и Донецкой областной налоговой администрации.

С 2005 по 2015 год — руководитель пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» (Донецк).

Заслуженный журналист Украины (2009).

Обладатель профессиональных наград Ассоциации спортивных журналистов Украины:

— как руководитель проектов:

· Журнал ФК "Шахтер"

2007, 2009, 2010, 2012 — «Лучший спортивный журнал Украины».

2008, 2011 — «Лучшее спортивное издание Украины».

2014 — «Лучший проект года».

В 2011 году журнал ФК "Шахтер" номинировался в конкурсе континентальных корпоративных СМИ European Excellence Awards. В финале уступил корпоративному изданию фирмы "Даймлер".

· Пресс-служба ФК «Шахтер»

2007, 2010, 2012 — «Лучшая пресс-служба Украины».

Индивидуальные награды:

2007, 2014 — «Золотые перья и голоса АСЖУ».

2008 — «За верность спортивной журналистике».

2011 — «Зал славы. Золотой фонд АСЖУ».

2013 — «За большой вклад в спортивную журналистику Украины».

В 2011-2015 годах — президент Донецкой Ассоциации спортивных журналистов Украины.

В 2015 году Руслан Мармазов ушел из «Шахтера» и по политическим соображениям покинул Украину.

С ноября 2017 года и по настоящий момент работает в системе МИА «Россия сегодня». Ответственный выпускающий издания Украина.ру.