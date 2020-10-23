В Одессе рядом с домом, где писатель Иван Бунин провел свои последние годы перед эмиграцией, установили памятный знак лауреату Нобелевской премии в рамках проекта Юнеско, сообщает пресс-служба Одесского горсовета 23 октября

«Одесса — литературный город ЮНЕСКО. Как раз 31 октября будет ровно год, как мы состоим в этой креативной сети. Этот год интересен открытием новых имен на Аллее звезд, в том числе и Нобелевскому лауреату Ивану Бунину», — сказала директор одесского департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

По ее словам, именно в этом доме Бунин работал над книгой «Окаянные дни». По легенде второй том произведения писатель закопал в курортном районе Одессы Большой Фонтан.

Уродливый и страшный: рекордный украинский памятник спровоцировал скандал © Портал "Черноморская" Евгения Буковецкого, где в начале прошлого века часто собирались писатели Александр Куприн, Алексей Толстой и Корней Чуковский.

Инициатива установки памятника Бунину принадлежит владельцам мемориальной квартиры-музея Буковецкого Владиславу и Алене Медведским, а автор памятника — украинский скульптор Серафим Чаркин. Открытие приурочили к 150-летию со дня рождения писателя.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.