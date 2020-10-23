«У [президента Узбекистана Шавката] Мирзиёева десяток спокойных лет, думаю, будет. По сравнению с остальными лидерами региона, он сейчас самый прочно сидящий во власти лидер. У всех остальных что-то не в порядке или с возрастом, или с экономикой, или с социальной сферой», — прокомментировал Грозин.
Это не значит, продолжил свою мысль эксперт, что Мирзиёеву можно расслабиться, проблем в стране хватает. В их числе — активный прирост населения и безработица.
В среднем, рассказал Грозин, население Узбекистана увеличивается на 500-700 тысяч человек в год, а рабочих мест при этом катастрофически не хватает.
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