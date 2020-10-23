Политическую модель Узбекистана можно смело назвать стабильной и прочной, республика - одна из самых спокойных и быстро развивающихся среди стран Средней Азии, рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

«У [президента Узбекистана Шавката] Мирзиёева десяток спокойных лет, думаю, будет. По сравнению с остальными лидерами региона, он сейчас самый прочно сидящий во власти лидер. У всех остальных что-то не в порядке или с возрастом, или с экономикой, или с социальной сферой», — прокомментировал Грозин.

Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк проблем в стране хватает. В их числе — активный прирост населения и безработица.

В среднем, рассказал Грозин, население Узбекистана увеличивается на 500-700 тысяч человек в год, а рабочих мест при этом катастрофически не хватает.

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