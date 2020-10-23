«Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали тысячи гривен ($35,36 — ред.). <…> Оперативники разоблачили лиц при получении средств для дальнейшего подкупа избирателей. Кроме этого, у злоумышленников изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата», — говорится в материале силовиков.
По факту ведется расследование. Виновным в подкупе может грозить до 7 лет лишения свободы.