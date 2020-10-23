Украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на 2021 год, в котором рассказал, что страну в предстоящем году ждут улучшения во всех сферах жизни, в том числе в вопросе привлечения западных инвестиций, но для этого нужно закончить войну, цитирует его слова Hyser 21 октября

Астролог, предсказавшая COVID-19, сделала новый прогноз © pixabay.com

«У нас кровопролития в этом году не светит. Даже если война на Донбассе сейчас разразится, то все равно закончится холодом, потому что Сатурн — самая холодная планета, она охлаждает все неразумные выпады», — сказал Росс.

Ранее он предсказал Украине большое количество жертв от коронавируса, которых по его словам, будет «больше, чем на войне».