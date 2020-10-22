Принудительное списание вагонов, которое планирует Министерство инфраструктуры Украины, создаст искусственный дефицит рынка, в результате чего промышленность понесет огромные убытки, а экономика страны войдет в серьезный кризис. Об этом заявили представители промышленных отраслей агентству Интерфакс-Украина 22 октября

Промышленники подсчитали, что запланированное сокращение срока службы приведет к списанию 68 тысяч вагонов, что обойдется экономике страны в 9 миллиардов долларов недополученной выручки.

Назван год, когда полностью остановится украинское вагоностроение © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Промышленники заявляют, что предложение Министерства инфраструктуры противоречит европейским требованиям, в которых имеет значение лишь техническое состояние, а не возраст состава.

Проект приказа об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов Министерство инфраструктуры опубликовало 12 октября. Согласно документу, срок годности вагонов будет определяться грузами, которые перевозил подвижной состав.

Например, те, что транспортировали сыпучие металлургические грузы, можно будет использовать 36 лет, а те, что перевозили кокс, — 30. А к 2028 году максимальный срок службы вагона должен составлять 22 года. Сейчас этот срок — 33 года.

Обсуждение проекта продлится до 12 ноября 2020 года.