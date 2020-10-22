Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает культурную автономию армян в Карабахе, а также не выступает против ввода на территорию региона наблюдателей и миротворцев. Об этом сообщает агентство РИА Новости 22 октября

По словам Алиева, с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев выступит Минская группа ОБСЕ. При этом президент добавил, что отправка миротворцев возможна только с согласия обеих воюющих сторон.

Не исключил Алиев и встречи с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве, но уточнил, что пока не получал соответствующего приглашения от главы Российской Федерации Владимира Путина.

«Да, это (встреча с Пашиняном — ред.) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки», — сказал Алиев.

Пашинян понадеялся на активные шаги РФ в карабахском конфликте © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 16 октября высказался критически об идее ввести российских военных наблюдателей в Карабах в рамках контроля за прекращением огня. По его словам, Азербайджан воюет на своей территории.

Ранее, 21 октября, президент Азербайджана сделал заявление, что его армия взяла под контроль еще 22 села и поселка в Нагорном Карабахе, а в общей сложности Баку «освободил» более 120 населенных пунктов.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале военных действий. Позже стороны договорились о перемирии и прекращении огня с полуночи 18 октября, однако уже к утру появились сообщения о взаимных обстрелах. СМИ сообщают о продолжающихся боях на разных участках линии соприкосновения.