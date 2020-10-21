Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что конфликт в Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения, поэтому армянский народ должен с оружием в руках защитить свои права на эту землю. Об этом политик заявил 21 октября в своем видеообращении в Facebook

По словам Пашиняна, Армения будет вести борьбу до конца, вне зависимости от того, как будут разворачиваться дальнейшие события.

«Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения», — сказал премьер Армении.

Чей Карабах? Почему статус республики и ее принадлежность четко не определены в международных документах © AFP, ARIS MESSINIS Никол Пашинян призвал руководителей органов местного и государственного управления, партий, общественных организаций сформировать отряды самообороны и передать их в подчинение начальника генерального штаба.

Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.