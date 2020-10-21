По словам Пашиняна, Армения будет вести борьбу до конца, вне зависимости от того, как будут разворачиваться дальнейшие события.
«Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться во имя прав нашего народа означает, в первую очередь, взять оружие в руки и стоять на защите своей родины. При эффективной организации этого процесса мы сможем достичь приемлемого для нас дипломатического решения», — сказал премьер Армении.
Никол Пашинян призвал руководителей органов местного и государственного управления, партий, общественных организаций сформировать отряды самообороны и передать их в подчинение начальника генерального штаба.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Гуманитарное перемирие октября в зоне карабахского конфликта вступило в силу с полуночи 18 октября. Однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения.