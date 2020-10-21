Взрыв прогремел возле автозаправки у села Курган Беляевского района. Поврежден автомобиль BMW.
Бабенко госпитализирован в частную клинику в тяжелом состоянии, с ранением головы. Как сообщил помощник кандидата, который также находился в машине, пострадавший ехал на встречу с избирателями.
Возле дороги было обнаружено устройство небольшой мощности, начиненное металлическими шариками. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
По информации издания «Думская», Андрей Бабенко - директор охранного агентства «Самсон», в 2018 году он получил ранения ног при взрыве бомбы, заложенной в машине.
В Наполиции сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.