В Одессой области взорвали автомобиль с находившимся в нем кандидатом в депутаты Одесского облсовета от «Батькивщины» Андреем Бабенко, передает kp.ua 21 октября

Взрыв прогремел возле автозаправки у села Курган Беляевского района. Поврежден автомобиль BMW.

Политтехнолог Алексей Цветков рассказал о ситуации в Одессе накануне выборов © скриншот видео Украина.ру

Возле дороги было обнаружено устройство небольшой мощности, начиненное металлическими шариками. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По информации издания «Думская», Андрей Бабенко - директор охранного агентства «Самсон», в 2018 году он получил ранения ног при взрыве бомбы, заложенной в машине.

В Наполиции сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.