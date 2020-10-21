Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар раскритиковала обращение президента Украины Владимира Зеленского к парламенту. Об этом шла речь в ее выступлении с трибуны Верховной Рады 20 октября, трансляцию которого вел телеканал «Рада»

Рояль бы не в кустах. Зачем этот музыкальный инструмент понадобился Зеленскому © CC0, Pixabay Владимир Зеленский выступил с обращением к парламенту. Основными темами послания стали мир на Донбассе, пандемия COVID-19 и борьба с коррупцией.

Так депутат осудила Зеленского за упоминание достижений революций 2004 и 2014 годов, так как, по ее мнению, он не имел к ним никакого отношения.

«Я много цинизма видела в этой Раде, но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу. Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться. Который рассказывает, что он к двум революциям имел отношение. Я к ним имела отношение, а не он! Где он тогда был? Он членом играл на рояле, когда мы стояли на всех майданах страны», — сказала Сюмар.

Также она отметила, что в своем выступлении Зеленский должен был в первую очередь уделить внимание тому, куда движется страна и что будет с украинской армией. Кроме того, Сюмар осудила президента за критику действий власти в 2014 году.

«Он говорит о стране на "ты", я тоже скажу. Ты рассказываешь о Крыме, ты рассказываешь о 2014 год — ты где был в 2014 году? Ты сколько отвоевал метров украинской земли? У тебя есть армия, которой не было в 2014 году. Ты отдал хоть один приказ о наступлении? Ты отступил!», — сказала нардеп.

По словам Сюмар, президент присваивает себе достижения, к которым не имеет никакого отношения.