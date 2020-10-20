Бывшая гражданская жена рэпера Сереги Полина Ололо в интервью ведущей «Нового канала» Анне Олицкой рассказала об издевательствах, которым ее подвергал экс-супруг

Тренера рэпера Сереги из Киева проверяют на причастность к таинственным смертям двух девушек © Доктор Алексей Волков Сергей Пархоменко (настоящее имя рэп-исполнителя) однажды заподозрил Полину в измене.

«Я не успела раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: „Идите на…", а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла — просто терпела», — рассказала жертва травли известного музыканта.

Один из охранников мужа, в прошлом боксер, помогал Полине залечивать ушибы.

«Такое впечатление, что по твоей голове прыгали», — приводит его слова, Полина.

Украинская танцовщица Полина Ололо с корнями из Конго и хип-хоп-исполнитель Сергей Пархоменко были вместе с 2006 года. В 2015 году пара рассталась. Сейчас бывшие супруги судятся из-за своих сыновей Марка и Платна, которых отец вывез в Крым. Пархоменко — уроженец Белоруссии, в настоящее время живет на Украине.