Сергей Пархоменко (настоящее имя рэп-исполнителя) однажды заподозрил Полину в измене.
«Я не успела раздеться, как он меня ударил. Забрал мой телефон и стал писать всем: „Идите на…", а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла — просто терпела», — рассказала жертва травли известного музыканта.
Один из охранников мужа, в прошлом боксер, помогал Полине залечивать ушибы.
«Такое впечатление, что по твоей голове прыгали», — приводит его слова, Полина.
Украинская танцовщица Полина Ололо с корнями из Конго и хип-хоп-исполнитель Сергей Пархоменко были вместе с 2006 года. В 2015 году пара рассталась. Сейчас бывшие супруги судятся из-за своих сыновей Марка и Платна, которых отец вывез в Крым. Пархоменко — уроженец Белоруссии, в настоящее время живет на Украине.