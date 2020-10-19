Ожидаемая продолжительность здоровой жизни на Украине в 2019 году оказалась самой низкой среди стран Европы и составила 61,7 года. Такие данные 18 октября опубликовал американский Институт показателей оценки здоровья по результатам проведенного исследования Global Burden of Disease Study 2019

Изучение продолжительности здоровой жизни американские ученые проводят с 1950 года в 204 странах. Для каждого государства в исследовании определяется так называемая ожидаемая продолжительность здоровой жизни, то есть количество лет, проведенных в добром здравии.

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Средний мировой показатель равен 63,5 лет, при этом в европейских странах этот возраст значительно выше: в Польше —68 лет, в Чехии — 68,5, во Франции — 71,2 года, в Германии — 69,5, в Италии — 71,0, в Испании — 71,3, в Великобритании — 68,9 лет.

Дольше всего этот показатель в Японии — 73,3 года и Сингапуре — 73,9, ожидаемая продолжительность жизни россиян и американцев 63,7 и 65,2 лет соответственно.