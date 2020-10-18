Сообщается, что из громкоговорителей звучат обращения к демонстрантам с призывом разойтись, поскольку проводимое ими шествие незаконно. Их предупредили о возможности применения силы и спецсредств в случае неповиновения властям.
Тем временем толпа протестующих, собравшая несколько тысяч человек, заполнила весь Партизанский проспект, включая тротуар и проезжую часть, движение транспорта в этом районе не осуществляется.
Ранее во время воскресного шествия протестующих белорусские правоохранители произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями. Это произошло после того, как демонстранты закидали транспорт милиции камнями, пояснил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.