Кабмин Украины внес в Раду законопроекты, предполагающие штрафы за ношение маски, не закрывающей органы дыхания, передает "112.Украина" 18 октября

Сообщается, что Кабмин направил в парламент два законопроекта, обязывающие граждан правильно носить маски.

Коронавирус убил известного украинского блогера © Instagram Дмитрий Стужук №3891, предусматривающий штрафы для физических лиц, и законопроект №3890 — об ответственности для юридических лиц.

«Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан», — гласит законопроект №3891.

За ношение маски, не закрывающей органы дыхания, в законопроекте предлагается штрафовать граждан на 170 гривен. При повторном проступке нарушителя ждет штраф 255 гривен.