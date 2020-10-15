Митинг в районе резиденции президента Киргизии завершился вскоре после того, как новоизбранный премьер Садыр Жапаров взвалил на себя обязанности и.о. главы государства, сообщает 24.kg 15 октября

Магия чисел. Почему президент Киргизии ушёл в отставку и что будет дальше © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Часть из них отправилась домой, остальные сели на автобусы и уехали в отель «Ак-Кеме», где проживали с начала акций.

Ранее перед ними выступил Садыр Жапаров. Он объявил себя исполняющим обязанности главы Киргизии после того, как президент Сооронбай Жээнбеков ранее в этот день подал в отставку.

Спикер парламента Канат Исаев отказался взвалить на себя его обязанности, как должен был по закону, и премьер занял пустовавшее кресло.