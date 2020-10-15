Магия чисел. Почему президент Киргизии ушёл в отставку и что будет дальше
Магия чисел. Почему президент Киргизии ушёл в отставку и что будет дальше
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
Сначала протестующие переместились от резиденции главы государства на площадь у дома правительства, помитинговали там некоторое время и разошлись.

Часть из них отправилась домой, остальные сели на автобусы и уехали в отель «Ак-Кеме», где  проживали с начала акций.

Ранее перед ними выступил Садыр Жапаров. Он объявил себя исполняющим обязанности главы Киргизии после того, как президент Сооронбай Жээнбеков ранее в этот день подал в отставку.

Спикер парламента Канат Исаев отказался взвалить на себя его обязанности, как должен был по закону, и премьер занял пустовавшее кресло.