Российский журнал «ОК!» присудил Тодоренко титул «Герой пятилетия». Ранее звезда стала героиней скандала в СМИ после того, как, получив от журнала «Гламур» звание «Женщина года», заявила, что женщины сами провоцируют насилие в свой адрес.
В результате Тодоренко лишилась премии и рекламных контрактов, но позднее сообщила, что пересмотрела свои взгляды и хочет помогать пострадавшим от насилия. Она сделала пожертвование в 2 млн рублей некоммерческой организации «Насилию.нет» и сняла фильм о домашнем насилии.
«Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"! А ведь, правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку», — заявила Тодоренко.
Ведущая поблагодарила команду программы «Орел и Решка», телеканал «Пятница» и редакцию журнала «ОК!».
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Иногда стоит потерять титул #женщинагода, чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку 💪🏻. Быть героем пятилетия — большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые СДЕЛАЛИ МОИ 5 лет необыкновенными: 1. Команда #ОрелиРешка @natellakrapivina, @synelnykova, @synelnykov_yevgen. С вами мы проделали невероятное кругосветное путешествие, с вами я установила рекорд и стала первой женщины телепутешественницей совершившей беспрерывную кругосветку. 2. Команда #ПятницасРегиной @tryak, @nineska47. Вместе с вами мы получило долгожданную золотую кнопку YouTube! 3. Команда телеканала @fridaytv за мое шоу для молодых мам #Регина+1 @regina_plus1. С вами и благодаря вам мы получили ТЭФИ. (Николай Борисович @kartozz, люблю 😘) 4. @vadim_vernik и вся редакция журнала @okmagazine_ru, спасибо за смелость и за честность Всей моей творческой инстаграмной команде низкий поклон, ведь именно благодаря вашим голосам я получила такую награду! ❤️спасибо за поддержку и любовь!) #регинатодоренко