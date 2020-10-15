Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, попавшая в скандал после присуждения ей в России титула «женщина года», прокомментировала новую награду. О ней она рассказала в своем Instagram 15 октября

Российский журнал «ОК!» присудил Тодоренко титул «Герой пятилетия». Ранее звезда стала героиней скандала в СМИ после того, как, получив от журнала «Гламур» звание «Женщина года», заявила, что женщины сами провоцируют насилие в свой адрес.

«Часть моей жизни». Комаровский заступился за Тодоренко и рассказал о домашнем насилии © http://www.komarovskiy.net/photo

«Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "Героем пятилетия"! А ведь, правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку», — заявила Тодоренко.

Ведущая поблагодарила команду программы «Орел и Решка», телеканал «Пятница» и редакцию журнала «ОК!».