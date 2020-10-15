Решение вопроса Союзного государства и интеграционных проектов невозможно без окончания политического кризиса в Белоруссии. Об этом рассказал депутат Госдумы Артем Туров 15 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» Анонс Александра Лукашенко о проведении новой конституционной реформы, потому что решение этих вопросов на улице может привести только к повторению украинского Евромайдана.

«Мне кажется, тот подход, который сейчас запущен, с конституционной реформой и с дальнейшей возможностью перевыборов органов власти на основании новой конституции — это правильно, это дает диалог», — сказал Туров.

По его словам, сейчас активно создаются дискуссионные площадки, в которых должны будут принимать участие не только представители власти, но и участники массовых акций протеста.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»