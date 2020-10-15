Ранее Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».
Повторение забастовок возможно только в том случае, если предприятия реально встанут, но не по инициативе рабочих, а если появятся проблемы с выплатой зарплаты, пояснил эксперт.
«Вся страна, конечно, не выйдет на улицы, тем более в виде ультиматума. Тот же скепсис у меня имеется относительно забастовок «на всех предприятиях», — указал Лущ.
Общественный деятель добавил, что из списка угроз, который озвучила Тихановская в своем заявлении, реально возможна только фрагментарная блокировка дорог, которая и так происходит практически каждую ночь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.