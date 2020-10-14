Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера Михаила Мишустина снять с ряда промышленных предприятий Украины санкции на поставку продукции в РФ.
Глава государства назвал такое решение жестом доброй воли и первым шагом для восстановления полноформатного сотрудничества с украинскими партнерами.
«Реакции [с украинской стороны] либо не будет, либо она будет негативной сегодня. К восстановлению экономических связей политики в Украине не готовы. Рассчитывать на зеркальные меры не приходится, Зеленский и его команда на это не пойдут», — заявил Бортник.
В то же время эксперт отметил, что снятие ограничений — серьезный инструмент влияния, потому что «за эту ниточку можно попытаться потянуть весь украинский бизнес», и таким образом можно влиять на часть украинского бизнеса, на те предприятия, которые сегодня «дружат с Россией».