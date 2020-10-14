Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не готовы к восстановлению экономических связей с РФ, поэтому не стоит ждать зеркального ответа Киева на снятие ограничений на поставки с трех украинских заводов. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник РИА Новости 14 октября

Ранее президент России Владимир Путин согласился с предложением премьера Михаила Мишустина снять с ряда промышленных предприятий Украины санкции на поставку продукции в РФ.

К окончательной победе евроинтеграции. Обзор политических событий на Украине 2-9 октября © пресс-служба президента Украины

«Реакции [с украинской стороны] либо не будет, либо она будет негативной сегодня. К восстановлению экономических связей политики в Украине не готовы. Рассчитывать на зеркальные меры не приходится, Зеленский и его команда на это не пойдут», — заявил Бортник.

В то же время эксперт отметил, что снятие ограничений — серьезный инструмент влияния, потому что «за эту ниточку можно попытаться потянуть весь украинский бизнес», и таким образом можно влиять на часть украинского бизнеса, на те предприятия, которые сегодня «дружат с Россией».