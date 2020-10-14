Певица украинского происхождения Наташа Королева дала интервью журналу «Караван», где сделала заявление, повергшее в шок поклонников. По словам артистки, любовница ее мужа Тарзана Анастасия Шульженко должна была стать суррогатной матерью для звездной пары, признание напечатал «караван» 14 октября

«Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в "Тарзан-шоу" с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана "Настя суррогат"», — рассказала певица.

Королева пристыдила пользователей за отношение к артистам © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В итоге по заверениям певицы Анастасия Шульженко приехала к ним домой с подругой. Дальнейшие события, которые вся страна обсуждала как неверность Сергея Глушко своей жене, Королева назвала не изменой, а «подставой», предположив, что супругу в чай «что-то подсыпали».

О скандале в семье Королевой и Тарзана стало известно в сентябре. Причиной пересудов стало заявление некоей Шульженко, которая в соцсетях опубликовала пост о том, что беременна от стриптизера.

Сначала Глушко отрицал свою вину, но позже признался и сделал это в форме видеообращения к подписчикам в Instagram.