Эксперт отметил, что белорусская сторона уже запускает слух о том, что первый погибший участник массовых акций протеста якобы был убит в результате выстрела, сделанного бойцами российского ОМОНа.
«Поверьте мне, скоро там весь ОМОН окажется российским. Тот же глава МВД Юрий Караев выходец из России. Это наши союзники нас так подставляют. А мы за все это будем отвечать. Причем не только перед белорусским народом, но и перед Западом, для которого это будет очередным поводом ввести санкции», — подчеркнул Суздальцев.
Политолог добавил, что России выгоден уход Лукашенко с поста президента, но она хочет, чтобы его отставка произошла по закону, и осуществить эту отставку сможет только белорусский народ.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.