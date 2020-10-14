Поскольку Россия фактически оказала поддержку президенту Александру Лукашенко, то ее будут обвинять во всех действиях, которые совершит белорусская власть. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

«Бесконечных уступок не будет». Суздальцев о визите Лукашенко в СИЗО © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

«Поверьте мне, скоро там весь ОМОН окажется российским. Тот же глава МВД Юрий Караев выходец из России. Это наши союзники нас так подставляют. А мы за все это будем отвечать. Причем не только перед белорусским народом, но и перед Западом, для которого это будет очередным поводом ввести санкции», — подчеркнул Суздальцев.

Политолог добавил, что России выгоден уход Лукашенко с поста президента, но она хочет, чтобы его отставка произошла по закону, и осуществить эту отставку сможет только белорусский народ.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.