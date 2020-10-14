Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз.
Эксперт подчеркнул, что украинские медики работают самоотверженно, но эффективность государства на Украине и качество карантинных мероприятий на порядок хуже, чем в России.
«С политической точки зрения данная ситуация наносит украинцам колоссальный урон и демонстрирует, что между верхушкой страны и остальным населением лежит невероятная пропасть. Верхи украинского общества в ближайшее время пройдут вакцинацию, где — это уже другой вопрос, но наверняка они получат лекарственный препарат», — подчеркнул Суздальцев.
Возможно, добавил политолог, что украинская элита будет тайно провакцинирована российским препаратом, но открыто на Украине на это не пойдут, поскольку массовое применение российской вакцины будет означать полный провал заявлениям Киева о якобы российской агрессии.