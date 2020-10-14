Состояние дел на Украине с коронавирусом близко к панике, как это было в августе в странах Центральной Азии, когда в Казахстан, Киргизию и Узбекистан пришла вторая волна пандемии. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в комментарии «Экономике сегодня»

Суздальцев сказал, какое незначимое событие Зеленский преподнесет как большое достижение © president.gov.ua Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз.

Эксперт подчеркнул, что украинские медики работают самоотверженно, но эффективность государства на Украине и качество карантинных мероприятий на порядок хуже, чем в России.

«С политической точки зрения данная ситуация наносит украинцам колоссальный урон и демонстрирует, что между верхушкой страны и остальным населением лежит невероятная пропасть. Верхи украинского общества в ближайшее время пройдут вакцинацию, где — это уже другой вопрос, но наверняка они получат лекарственный препарат», — подчеркнул Суздальцев.

Возможно, добавил политолог, что украинская элита будет тайно провакцинирована российским препаратом, но открыто на Украине на это не пойдут, поскольку массовое применение российской вакцины будет означать полный провал заявлениям Киева о якобы российской агрессии.