Россия прекратит диалог с Евросоюзом, если ЕС не осознает необходимости разговаривать с РФ с позиций взаимного уважения, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров 13 октября

Во время онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров указал, что ЕС совершенно «неподобающе и неприемлемо» ведет себя в деле блогера Алексея Навального.

«Россия хочет в общем понять, можно ли какой-то бизнес иметь с ЕС в нынешних условиях», — подчеркнул министр.

Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В связи с этим Лавров предположил, что Москва должна на какое-то время перестать с ними общаться.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается, напомнил Лавров.

«Так тому и быть, если они этого хотят», — сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с Лавровым, говоря о деле Навального, потребовал «сделать все возможное для тщательного и прозрачного расследования этого преступления в сотрудничестве с ОЗХО».

Между тем Германия не дает РФ даже опросить блогера, не говоря уже о том, чтобы предоставить результаты его анализов.

В августе Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.

В анализах Навального в Омске не нашли следов отравляющих веществ, позднее в немецкой клинике «Шаритэ» также не обнаружили в анализах оппозиционера яды.

Однако после этого правительство Германии со ссылкой на данные военных лабораторий Бундесвера заявило, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Как известно, разработчики этих ОВ проживают в США и ЕС. Спикер МИД РФ Мария Захарова официально заявила, что в России эти ОВ не производятся, разрабатываются и не хранятся.